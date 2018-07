Great Wall Steed 6: arriva la versione Work

A un anno esatto dall’arrivo nelle concessionarie italiane il pick-up Steed 6 di Great Wall si arricchisce di una nuova versione – la Work – pensata appositamente per chi necessita di uno strumento di lavoro che unisce economia e affidabilità, senza dover rinunciare a tantissime dotazioni di serie: a iniziare dalla trazione integrale intelligente (modalità AWD che passa automaticamente dalla trazione posteriore alla 4X4 in caso di necessità, 2H con trazione posteriore, 4x4 con ridotte).

L’allestimento Work si affianca a quelli Business e Premium, con un prezzo che parte da 15.650 € esclusa Iva, messa in strada e Ipt (costo chiavi in mano, esclusa Ipt, di 19.893 €).

La nuova livrea dello Steed 6 Work è caratterizzata da paraurti anteriore e parafanghini neri, cerchi in ferro da 16”, barra paraurti posteriore in ferro, vasca e portapali. Ma non si tratta di un “fratello minore” rispetto alle più quotate versioni Business e Premium visto che di serie – oltre alla doppia cabina da 5 posti e cassone da 1.545 x 1.460 mm – non mancano anche doppia motorizzazione benzina/GPL (Motore 2.4 da 122 Cv - bifuel benzina / Gpl Landi Renzo), che abbatte le emissioni e contribuisce a un significativo risparmio sui consumi, freni a disco anteriori e posteriori, ABS con EBD, ESP Bosch con HBA, BA e HCC, differenziale autobloccante, immobilizer, comandi radio al volante, radio cd/mp3, connessione aux/usb/iPod, Bluetooth, sedile di guida con sei regolazioni, volante regolabile in altezza, climatizzatore automatico, vetri elettrici anteriori e posteriori, chiusura centralizzata con comando a distanza. Il tutto con 3 anni di garanzia o 100.000 chilometri.

Lo Steed 6 è importato e distribuito dalla Eurasia Motor Company s.r.l., società con quartier generale a Palazzolo sull’Oglio (BS). L’azienda è guidata da uomini con pluridecennale esperienza nel settore: CEO è Federico Daffi e Direttore commerciale Bruno Romano.