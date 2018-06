Lorenzo ci ha preso gusto, altro dominio a Montmelò: poi Marquez e Rossi

Jorge Lorenzo ha vinto il Gran Premio di Catalogna, settimo appuntamento del Motomondiale classe MotoGp. Sul circuito di Montmelò il maiorchino della Ducati, scattato dalla pole, ha preceduto il connazionale Marc Marquez (Honda), sul podio anche Valentino Rossi su Yamaha. Per Lorenzo secondo trionfo consecutivo dopo quello del Mugello. Si è invece ritirato Andrea Dovizioso sull’altra Ducati ufficiale dopo una caduta prima di metà gara. Per Lorenzo si tratta della 46esima vittoria della sua carriera in MotoGp. Ai piedi del podio catalano Cal Crutchlow (Lcr Honda), quinto e sesto posto per gli spagnoli Dani Pedrosa (Honda) e Maverick Vinales sulla seconda Yamaha ufficiale. Settima posizione per Johann Zarco (Yamaha Tech-3), ottavo Danilo Petrucci sulla Ducati dell’Alma Pramac davanti al compagno di squadra Alvaro Bautista. Completa la top ten Andrea Iannone su Suzuki. In classifica Marquez sale a 115 punti allungando su Rossi (88) e Vinales 77. Dovizioso resta a quota 66 e viene agganciato da Lorenzo.