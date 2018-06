Montmelò, pole di Lorenzo: poi Marquez e Dovi. Petrux sesto davanti a Rossi

Jorge Lorenzo su Ducati partirà dalla pole position nel Gran Premio di Catalogna della MotoGp, sul circuito di Montmelò. Con il tempo di 1.38.680 lo spagnolo ha preceduto il connazionale Marc Marquez, su Honda, staccato di 0.066 millesimi. Terzo tempo per Andrea Dovizioso sull’altra Ducati, a 0.243. Quarto tempo per Maverick Vinales su Yamaha, a 0.465. Buon quinto posto per Andrea Iannone su Suzuki, staccato di 0.468 da Lorenzo. Segue Danilo Petrucci su una Ducati del Team Pramac, a 0.498. Solo settimo Valentino Rossi, su Yamaha, a 0.586. Chiudono la top ten il francese Johan Zarco su Yamaha, lo spagnolo Tito Rabat su Ducati e l’inglese Cal Crutchlow su Honda. Per Lorenzo è la 40esima pole position in carriera, la Ducati torna davanti a tutti in griglia a Barcellona per la prima volta dal 2008 quando ci riuscì Casey Stoner.