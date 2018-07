A 85 anni percorre l'Italia a piedi

A piedi lungo lo Stivale per promuovere lo sport. Il protagonista ha 85 anni. Alessandro Bellière, l’alpino-paracudista (campione di atletica leggera negli anni ’50) ha fatto ingresso nella sala del consiglio comunale di Città di Castello lunedì 23 luglio dopo aver percorso i circa sedici chilometri della 57esima tappa da Monterchi a Città di Castello. Ad attenderlo nell’aula consiliare il sindaco, Luciano Bacchetta e l’assessore allo sport, Massimo Massetti. “Con il cammino di questa mia ultimissima sfida – ha dichiarato Bellière - intendo unire in un virtuale abbraccio lungo 4.245 chilometri per 146 tappe tutte le 20 province capoluogo di regione. Quando avrò terminato questa quinta sfida avrò percorso sul territorio italiano oltre 20 mila chilometri in 601 tappe".