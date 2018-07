Francese si fa il bagno nudo nella fontana: denunciato

Doveva sentire molto caldo, così ha deciso di rinfrescarsi alla fontana di via Maestà delle Volte, nel centro storico di Perugia. Il suo bagno, però, non è passato inosservato martedì sera verso le 21.30, con i tanti visitatori attirati da Umbria Jazz. L'interessato, un francese di 24 anni, si era infatti denudato per farsi un bel bagno. Immediato l'intervento della volante, che ha contestato la sanzione amministrativa per violazione del regolamento di polizia urbana. È scattata pure una denuncia penale per atti osceni, visto che il gesto si è verificato in un contesto caratterizzato anche dal passaggio di minori.