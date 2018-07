Poliziotti feriti, prefetto e questore incontrano gli agenti della Squadra mobile

Il Prefetto Paolo De Biagi ha incontrato, assieme al Questore, Antonino Messineo, il Dirigente e gli operatori della Squadra Mobile che, durante servizi finalizzati al contrasto delle attività di spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato un cittadino nordafricano, già segnalato per reati in materia di stupefacenti ed altro, il quale, nei giorni scorsi, si era opposto all’identificazione ferendo uno degli operatori di polizia. Nelle scorse settimane, gli stessi operatori si erano resi protagonisti di analoghe, movimentate operazioni di arresto di autori di reati sempre afferenti lo spaccio di stupefacenti. Il Prefetto ha espresso gratitudine e ammirazione per il coraggio, la professionalità e lo spirito di sacrificio dimostrati nelle circostanze, evidenziando anche l’apprezzamento da parte della comunità locale per lo sforzo e l’impegno che la Polizia di Stato e le altre Forze dell’Ordine stanno mettendo in campo a tutela della sicurezza dei cittadini nella Provincia e per il contrasto dell’illegalità.