Pronta la palazzina di vetro contro degrado e clandestini

Un palazzo di vetro dentro al parco Chico Mendez di Perugia, un edificio nuovo di zecca, appena tirato su, che servirà da deterrente contro il degrado: siamo nel lotto adiacente al'ex Villa Nanni, a pochi metri dalla struttura fatiscente riparo nel passato recente e lontano di clandestini e spacciatori (a più riprese sono stati eseguiti blitz e arresti delle forze dell'ordine) arriva uno studio di commercialisti - Paiano-Vannucci - con ben 20 dipendenti. Il progetto, presidio per riqualificare l'area, si è concretizzato dopo anni di lungaggini burocratiche figlie anche di mancanza di soldi da parte del Comune. La permuta dei terreni dell'ex Mipatrini, dove oggi sorge il McDonlad's, a carico dei privati ha permesso lo sblocco di quest'appezzamento. Ma l'ex Villa, benché resa off limits, resta ancora lì: le demolizioni, avviate nel 2015, non sono ancora state completate. Per tre lustri almeno è stata il simbolo del degrado della città, al centro di numerosi scontri politico-istituzionali.

Servizio completo a cura di Alessandro Antonini nell'edizione del 15 luglio del Corriere dell'Umbria