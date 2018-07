Donne avvenenti scippano anziani

Donne di bell'aspetto, vestite in modo provocante si avvicinano a uomini, in particolare anziani e con la scusa di chiedere informazioni strappano via catenine d'oro dal collo e orologi. Succede a Città di Castello dove si sono verificati diversi casi simili.

