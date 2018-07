Rivoluzione medici di base, arriva l'orario lungo

Hanno preso il via in Umbria le nuove Aggregazioni funzionali territoriali (Aft), 36 nuovi poli sanitari (20 nell'Usl 1 e 16 nella Usl 2) nel cuore verde composti da gruppi associati di medici di base ed ex guardie mediche. Presìdi con una media di 20 camici l’uno con coordinatori a rotazione pensati per il potenziamento dell’assistenza domiciliare e la riduzione dei ricorsi impropri ai pronto soccorso. Ambulatori aperti tutto il giorno. Al momento partono con orario dalle 8 alle 20 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 8 alle 14. Sarà garantito l'orario lungo continuato dalle 8 alle 12 e dalle 16 alle 20 dal lunedì al venerdì dai medici di medicina generale. E dalle 12 alle 16 dal lunedì al venerdì e il sabato mattina dalle 8 alle 14 nella sede operativa della Aft con orario coperto dai medici di medicina generale e dai medici di continuità assistenziale. Resta intatta la continuità assistenziale notturna, prefestiva e festiva, assicurata dalle ex guardie mediche riorganizzate in base agli Aft. Non sono mancati scontri coi medici sulla definizione degli orari, il sistema informativo e le nomine. Il provvedimento prende le mosse dalla legge Balduzzi del 2012: ci sono voluti sei anni per l'applicazione della norma.

Servizio completo a cura di Alessandro Antonini nell'edizione del Corriere dell'Umbria dell'8 luglio.