Raffica di incidenti in poche ore

Tre incidenti in poco meno di ventiquattro ore. E' successo nella giornata del 7 luglio a Passignano sul Trasimeno. L'ultimo in ordine di tempo si è verificato nel pomeriggio in località San Donato all’altezza dello svincolo del raccordo Perugia-Bettolle. Un’auto si è scontrata con una moto che viaggiava sulla provinciale diretta verso il centro del paese. Sul posto i carabinieri e il 118 che ha soccorso il conducente della moto, un ragazzo di sedici anni, trasportato in ospedale. Due le persone ferite invece in un incidente frontale tra due auto verificatosi nella mattinata allo svincolo di Passignano Sul posto la polizia stradale e il 118 che ha trasportato i feriti all’ospedale. Nessun ferito invece nell’incidente che ha visto coinvolti due mezzi nella tarda serata di venerdì.