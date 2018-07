Gattino finisce in pozzo profondo sei metri

Spettacolare salvataggio di un gatto che non era salito sul solito albero, bensì era precipitato in un pozzo profondo circa 6 metri, dove c’era acqua e affannosamente stava cercando di rimanere a galla. E' successo a Citerna. I vigili del fuoco, con l’utilizzo della scala all’italiana e con l’applicazione delle tecniche saf (salvataggio alpino fluviale), lo hanno raggiunto e lo hanno riportato in superficie vivo, seppure spaventato e bagnato.