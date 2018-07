Dagli scavi tante novità

Spettacolo

Padre Pio va in scena nel musical “Actor Dei”

Un musical per raccontare la straordinaria vita del santo di Pietrelcina. L’ha ideato Attilio Fontana, che ne ha curato interamente i testi. L’opera corale andrà in scena a San Giovanni Rotondo il 6, 7 e 8 luglio prossimi prima di proseguire con una tournée in tutta Italia in autunno.