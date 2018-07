Auto centra un passeggino

Tanta paura e una bimba di appena sette mesi trasportata in ospedale per una sospetta contusione alla testa sono il bilancio di un incidente verificatosi lungo via del Teatro Romano a Gubbio. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale una Bmw 1 ha travolto un passeggino con una bimba di sette mesi condotto dalla madre.

SERVIZIO COMPLETO SUL CORRIERE DELL'UMBRIA DI MARTEDI' 3 LUGLIO