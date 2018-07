Restaurato monumento da privato

In via Ponte Vecchio a Ponte San Giovanni sono iniziati i lavori di restauro del monumento ai caduti di tutte le guerre dove ogni anno per il 4 novembre e per altre ricorrenze storiche si svolgono manifestazioni di ricordo e commemorazione. L’impegno dei lavori rientra tra i beni “art bonus” (580 mila euro raccolti dal Comune in sei mesi) e si deve all’intervento finanziario dell’azienda Palmerini Autoricambi. Da diversi anni il monumento aveva bisogno di un adeguato intervento e quindi l’inizio dei lavori è stato salutato con piacere dai cittadini e dalle associazioni combattentistiche e d’Arma. Venerdì 13 luglio, alle 18.30, avverrà la cerimonia di inaugurazione con l’intervento del sindaco Romizi, di altre autorità e dei rappresentanti delle associazioni sopra ricordate. Una festa allietata dalla presenza di una fanfara per l’esecuzione di qualche inno e marcia adeguata e poi il saluto con un brindisi e un rinfresco.