Arriva il gran caldo, temperature fino a 35 gradi

Ecco l'estate, quella torrida. Temperatura fino a 35 gradi per diversi giorni. Secondo gli esperti di Umbria meteo sabato 30 giugno "più sole e meno nubi pomeridiane rispetto a venerdì con temperature in ulteriore aumento e deboli venti settentrionali. Domenica 1° luglio ancora sole con qualche addensamento cumuliforme termoconvettivo nel pomeriggio e possibili isolati rovesci, comunque circoscritti all’Appennino, temperature in lieve aumento e venti deboli settentrionali".

Non finisce così, col fine settimana. Tra lunedì 2 e giovedì 5 luglio situazione molto simile a quella della giornata di domenica 1° luglio: " prevalenza di sole con solo qualche addensamento cumuliforme termoconvettivo durante le ore pomeridiane soprattutto in Appennino dove potremo avere isolati, brevi rovesci. Per il resto venti deboli prevalentemente meridionali con temperature in ulteriore aumento. In particolare, per quanto riguarda le temperature, nel valori massimi probabilmente ci manterremo in generale tra i 30°C ed i 35°C, con valori più alti come consuetudine nella conca ternana".