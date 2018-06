Accoltellato alla gola: è in condizioni disperate

Notte di violenza. Un uomo è ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale di Perugia. E' stato accoltellato alla gola nella serata di giovedì. L'episodio, su cui i carabinieri cercano di far luce, è avvenuto in una zona nell'immediata periferia della città, in via Settevalli e sarebbe scaturito da una rissa in un locale. L'uomo, sessantenne, è di origine straniera.