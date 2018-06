Sfruttava ragazzine, svolta dalla perizia

Gli esiti della perizia, già depositata in questi giorni, dicono che “la capacità di intendere e di volere dell’indagato è grandemente scemata”. E per questo, in attesa che le tesi del consulente incaricato arrivino in aula (il 17 luglio) pare scontato prevedere un richiesta di patteggiamento della pena da parte della difesa (l’avvocato Amici). Stiamo parlando della vicenda giudiziaria che vede protagonista un 36enne (laureato in psicologia) arrestato per sfruttamento della prostituzione minorile. I carabinieri, come si ricorderà, avevano appurato che l’uomo avvicinava le minori, offrendo loro dei passaggi in macchina.