Presunti abusi sulla figlia: racconto choc

Più di un’ora davanti al giudice. Per riferire qualcosa di agghiacciante. Cioè di essere stata “abusata sessualmente”. Lei, ragazzina di appena dodici anni, secondo la procura della Repubblica sarebbe stata vittima addirittura del padre. Un caso delicatissimo, quello che ha portato all’arresto dell’uomo (con l’ipotesi di violenza sessuale). In audizione protetta, la ragazzina ha parlato con la formula dell’incidente probatorio (allo scopo di cristallizzare le sue dichiarazioni). Ripercorrendo quei drammatici momenti, avrebbe confermato i retroscena della vicenda. Intanto al padre, rappresentato dall’avvocato Massimiliano Manna, dopo la richiesta di scarcerazione rigettata non resta che la carta del Riesame. Lui ha sempre respinto con forza ogni addebito. L’inquietante storia ha avuto inizio a seguito della denuncia della madre della piccola, che aveva registrato la confessione choc, per poi rivolgersi ai carabinieri della Compagnia di Assisi.