Ballottaggi a Terni, Spoleto e Umbertide con l'incognita affluenza

Urne aperte dalle 7 alle 23 a Terni, Spoleto e Umbertide per i ballottaggi delle comunali. Nella città dell'acciaio si sfidano Leonardo Latini, candidato del centrodestra, uscito dal primo turno col 49,22% e Thomas De Luca, cinque stelle, che si è fermato al 25,03%. Niente apparentamenti. Al primo turno del 10 giugno ha votato il 59,44% degli elettori. In tutte e tre le sfide è decisiva l'affluenza: l'oscillazione del numero dei votanti potrebbe confermare o ribaltare i rapporti di forza. A Spoleto - dove al primo turno su 30.755 elettori hanno votato in 18.582 (60,41%) nelle 42 sezioni sparse per la città - la candidata del centrosinistra (il Pd più le civiche Ora Spoleto e Spoleto sì), Camilla Laureti - uscita col 34% al primo turno - si presenta in apparentamento con Maria Elena Bececco (25%), l’attuale sindaca facente funzione, a capo di due liste civiche, Alleanza civica appunto e Spoleto popolare. Dall’altra parte c’è Umberto De Augustinis per il centrodestra, forte del 37% e dell’appoggio di cinque liste. Il centrodestra al completo con Lega, FI e FdI più Laboratorio Spoleto e Rinnovamento. Ad Umbertide, conosciuta in passato come “piccola Russia” per lo strapotere del centrosinistra, la sfida è tra Paola Avorio - uscita al primo turno col 25,37%, appoggiata dal Pd e dalle due civiche di area Progetto Umbertide e Umbertide civica - e Luca Carizia (21,69%) del centrodestra supportato da Lega, FdI e Forza Italia. Come a Terni niente apparentamenti formali.

Servizio completo nell'edizione del 24 giugno del Corriere dell'Umbria