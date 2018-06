Magnani alla Juve slitta di qualche giorno. Grifo, il ritorno di Moscati è vicino

Slitta alla prossima settimana, ma la cessione di Giangiacomo Magnani (1995) alla Juventus, che poi lo girerà a una tra Bologna e Sassuolo, è praticamente cosa fatta. Il giocatore ha l’accordo con il club bianconero mentre le due società sono ai dettagli per trovare la formula giusta. Operazione avviatissima è anche quella del ritorno di Marco Moscati a Perugia dopo il felicissimo triennio 2011/2014. Il centrocampista, reduce da una grandissima stagione personale a Novara (39 presenze, 8 gol e 6 assist), ora è in vacanza in Thailandia con la sua fidanzata - umbra, di Città di Castello - ma ha dato l’ok al trasferimento. Ora è in atto il braccio di ferro tra il Novara che alza il prezzo rispetto all’offerta del Perugia. Il club piemontese ha pagato al Livorno circa 200mila euro per il riscatto obbligatorio (fissato alla ventottesima presenza). Servirà un po’ di pazienza. Buona la pista, via Genoa, che porta al difensore Luigi Carrillo (1996, Pisa). La Salernitana non ha riscattato Salvatore Monaco (1992) che comunque sarà ceduto. Ex: Fabio Grosso è il nuovo allenatore del Verona.

di Nicola Uras