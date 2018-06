Carizia e Avorio faccia a faccia

Ultimi fuochi di una campagna elettorale lunghissima, Umbertide chiamata per la prima volta nella sua storia a cimentarsi nel turno di ballottaggio. Veleni tanti, progetti pochi. Facce di uno stesso prisma. Le parole spesso sopra le righe hanno offuscato le idee per la Umbertide che verrà. Per fortuna domenica si vota. La fascia tricolore se la contendono Paola Avorio (centrosinistra) e Luca Carizia (centrodestra).

