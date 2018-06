Dal barcone all'infopoint

Hanno lavorato gratuitamente per diverso periodo, al fianco della squadra esterna del Comune o nel progetto Gualdo sempreverde, presso le Pro loco e altre associazioni del territorio. Si tratta dei richiedenti asilo dell’Arcisolidarietà che, presso la sala consiliare, hanno ricevuto degli attestati al merito per il lavoro svolto. A consegnarli il sindaco Massimiliano Presciutti e l’assessore alle Politiche sociali, Emanuela Venturi, con il responsabile gualdese di Arcisolidarietà, Gianluca Graciolini. Per l’occasione è stato anche presentato, insieme al presidente della Pro Tadino, Luciano Meccoli, il progetto per l’Infopoint di piazza Martiri della Libertà che coinvolgerà uno dei richiedenti asilo, Koffi Kotokou, 23 del Togo. Sono stati trentadue i richiedenti asilo che – come è stato spiegato al momento della consegna degli attestati – hanno svolto, volontariamente e gratuitamente, lavori di pubblica utilità e nel collaborare attivamente con le squadre degli operai del Comune, quelli impegnati nel servizio di avviamento al lavoro (Sal), i ragazzi del Servizio civile e le associazioni del territorio. Numerosi quelli presenti presso la sala consiliare a ricevere dalla mani del sindaco un attestato che è comunque un documento importante nel loro percorso di integrazione in Italia. “Consegniamo – ha sottolineato il Sindaco Massimiliano Presciutti – degli attestati a questi ragazzi che sono stati protagonisti, tramite delle attività svolte per la comunità di Gualdo Tadino, di un progetto di pubblica utilità. Una collaborazione attiva e un modello di integrazione da seguire anche per altre realtà. Con questo piccolo gesto tagliamo un primo traguardo che non è quello definitivo. Si tratta di un traguardo importante per noi e per la comunità, basato su un lavoro di collaborazione che continuerà anche in futuro”. Nella stessa occasione è stato presentato il progetto che coinvolge il togano Koffi Kotokou, nel suo paese studente di giurisprudenza che parla quattro lingue e che insieme ai ragazzi del servizio civile gestirà l’Infopoint della Pro Tadino in piazza Martiri. Lo sportello, al piano terra del palazzo municipale, è già attivo grazie alla collaborazione tra Comune, Pro Tadino, Arcisolidarieta' e Servizio Civile. “Viste le difficoltà di organico della ProTadino – ha sottolineato il Presidente Luciano Meccoli – la presenza in forma volontaria e gratuito di un ragazzo richiedente asilo, nello specifico di Koffi, e dei ragazzi del servizio civile ha permesso all’ufficio di poter essere riaperto da qualche giorno in modo continuativo in fasce orarie definite. Koffi parla correttamente quattro lingue, oltre ad avere ottime conoscenze informatiche, e questo ci permetterà di valorizzare il servizio di infopoint per i turisti. Il nostro obiettivo è dare informazioni dettagliate a turisti e visitatori che arriveranno a Gualdo Tadino per offrirgli il miglior servizio possibile, che vada al di là delle notizie base trovate su internet”.