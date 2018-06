Furti di pannelli fotovoltaici: sgominata banda

Uno della banda lo hanno fermato a Perugia. Agivano così: smontavano migliaia di pannelli solari in poche ore, durante la notte, in impianti fotovoltaici allestiti in zone isolate e poco illuminate delle province di Udine e Pordenone. Li caricavano su furgoni e dai porti italiani attraverso scali in Francia e Spagna, li portavano in Marocco. Si tratta di una banda, che è stata smascherata, di 28 cittadini marocchini residenti in varie località italiane. A sgominarla i carabinieri della Compagnia di Latisana al termine di una vasta operazione investigativa denominata "Solis", conclusa con l'arresto di 15 persone e la denuncia in stato di liberta' di altri 13 connazionali.