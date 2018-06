Ha riaperto il ristorante dello storico hotel Europa

Cento persone a pranzo e tantissime all’inaugurazione effettiva. Lo storico ristorante dell’hotel Europa di Norcia della famiglia Allegrini ha riaperto i battenti. Un segnale importante per una città che vuole ricominciare capitanata proprio da Alberto Allegrini. Il giovane, entusiasta e instancabile cotitolare della struttura e presidente della Confcommercio locale non perde occasione per dare input, veicolare positività e sollecitare le istituzioni. E l’apertura nella zona di delocalizzazione di Porta Ascolana del ristorante che ora si chiamerà “Nemo", riprendendo il soprannome del fondatore dell’hotel, Alessandro Allegrini, va proprio in questa direzione.

SERVIZIO COMPLETO NEL CORRIERE DELL'UMBRIA DI DOMENICA 17 GIUGNO 2018