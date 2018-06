Quarantenne adesca minorenni sui social fingendosi un coetaneo

Tra le sue prede anche una ragazzina umbra all’epoca dei fatti di appena 16 anni. Alla quale, attraverso i social e fingendosi un coetaneo, ha tentato di carpire la fiducia. Esortandola, attraverso messaggi spinti, “a scoprire meglio il suo corpo”, con tanto di particolari “sulla propria attività sessuale”. Lusinghe, contatti via Facebook, forti particolari e consigli piccanti. Ma l’uomo in questione, tra l’altro di quaranta anni, ci aveva provato anche con altre ragazzine sparse in diverse parti d’Italia. Fino a quando, dopo lunghe indagini che avevano permesso di rinvenire sul suo telefonino scatti di bambine (una di appena sei anni), l’uomo campano è finito nella bufera. Con tanto di procedimento giudiziario a suo carico, sbarcato ora a Perugia per competenza territoriale. Per lui la citazione diretta a giudizio.

