Piazza Grande usata come autodromo

Probabilmente si tratta di una bravata che però costerà cara al suo autore. La performance è stata quella di girare indisturbati in piazza Grande a Gubbio come fosse un autodromo. Il tutto a tarda notte, con i varchi chiusi e senza permesso di transito. La multa per questa infrazione arriverà in automatico al protagonista poiché la targa clandestina è stata immortalata dalle telecamere. Così come le “girate” notturne in piazza Grande che sono state fotografate anche da un eugubino che poi ha provveduto a inoltrare la segnalazione al comando della polizia locale.