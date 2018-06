Misure speciali per il cratere

Lo spettro dello spopolamento, dell’abbandono della Valnerina a fronte di una situazione di stallo nell’avvio della ricostruzione e nel sostegno al mondo delle imprese è davvero dietro l’angolo. Ecco perché ieri il sindaco di Norcia Nicola Alemanno, insieme ai rappresentanti delle categorie economiche guidate dal presidente di Federalberghi Vincenzo Bianconi, ha fatto sentire la sua voce nel corso dell’audizione di fronte alla commissione speciale del Senato nell’ambito dell’esame in sede referente del disegno di legge n. 435 (Dl 55/2018) che elenca le ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni delle regioni terremotate. Due gli elementi portanti delle richieste di sindaco e categorie economiche: una semplificazione normativa per far partire la ricostruzione e l’altra un pacchetto di misure forti per queste zone, da considera a tutti gli effetti aree disagiate.

