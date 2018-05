Perchè Salvini e Di Maio non possono cedere su Savona

Hanno un contratto che vede alle spalle lunghe riunioni e limature. Hanno un premier concordato a fatica, e già nominato dal Capo dello Stato. Hanno una lista di ministri quasi completamente concordata. Insomma, Matteo Salvini e Luigi Di Maio ormai il rischio di quella unione politica se lo sono preso tutto. Ha senso che mandino all'ultimo minuto tutto all'aria per un no di Sergio Mattarella alla indicazione di Paolo Savona all'Economia? Per molti osservatori e probabilmente per molti anche protagonisti nelle fila del M5s e in quelle della Lega no. Ma io credo invece che abbia senso non farlo quel governo di fronte a questo ruolo discutibile del Capo dello Stato. Naturalmente non è Savona in sé la bandiera da sventolare: il suo nome magari sarà pure stato nella testa di Salvini da molto tempo, ma non è stato mai reso pubblico, tanto meno in campagna elettorale. Quindi se non va bene Savona, uno potrebbe proporre Alberto Bagnai o Claudio Borghi che hanno goduto pure di un minimo di consenso elettorale. E possiamo stare certi che il no di Mattarella sarebbe ancora più grande. Per questo gli alleati- comunque la si pensi, perfino non condividendo le loro tesi e i loro programmi- non possono chinare il capo e dire sì alle richieste del Capo dello Stato. Lega e M5s hanno costruito un loro successo elettorale e poi l'alleanza su una visione di politica economica e su una visione comune dei rapporti con l'eurocrazia molto chiara. E di questa visione Savona è uno dei migliori – e peraltro più affidabili- interpreti possibili. Ci saranno anche gelosie e litigi personali dietro il fuoco di sbarramento nazionale e internazionale nei confronti dell'allievo di Guido Carli. Ma non possiamo ridurre a questa banalità la contrarietà di Mattarella: la cosa che si vuole impedire non è la scelta dell'uomo, ma quella impostazione di politica economica e di rapporto con i partner europei che ha portato Salvini e Di Maio a inserire Savona nella lista dei ministri. Proprio per questo i due alleati non possono accettare quel che chiede il presidente della Repubblica in quella casella: sarebbe come abdicare, rinunciare totalmente al cuore del loro programma e appiattirsi su quello che da anni è in onda, per altro senza alcun successo. Se questa è la richiesta, se l'unico modo per partire è subire un nuovo Pier Carlo Padoan con la sua faccia da cagnone tranquillo che non abbaia e non morde e non facendo nulla va benissimo a chi comanda fuori dall'Italia, beh allora molto meglio per i due alleati lasciare perdere il governo e deludere un po' il povero professore Giuseppe Conte destinato a tornare al suo anonimato, con il premio di consolazione di potere aggiungere al curriculum qualche giorno elettrizzante da premier incaricato. Il ministero dell'Economia non è una casella fra le tante, ma il motore politico di un governo: se ne affidi la guida a un altro, il governo non c'è più.