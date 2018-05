Accoltella i passanti al grido di Allah Akbar: ucciso

Un uomo ha aggredito nella tarda serata del 12 maggio 2018 dei passanti con un coltello nel secondo arrondissement di Parigi. È quanto riferisce la polizia secondo BFMTV. L’attacco ha provocato almeno quattro feriti, due dei quali sono gravi. La polizia ha aperto il fuoco sull’aggressore uccidendolo.

L’uomo autore dell’accoltellamento secondo Radio Europa 1 gridava ’Allah Akbar’.

Ora una vasta operazione della polizia è in corso in tutto il centro della capitale francese. Alcune fermate della metro sono state chiuse.

!Rendo omaggio al sangue freddo e alla reattività dei poliziotti" ha commentato via twitter il ministro dell’Interno francese, Gerard Collomb. L’aggressione è avvenuta in rue Saint-Augustin, vicino al quartiere dell’Opera Garnier, una strada nota per i numerosi ristoranti, tutti affollati il sabato sera.