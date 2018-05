Tutto da rifare per la Sir Safety Conad Perugia, sconfitta al PalaEurosuole dalla Lube Civitanova Marche 3-1 e già pronta ad affidarsi alla bella di domenica 6 maggio alle 18 al PalaEvangelisti per conquistare il suo primo scudetto.

Gara 4 della finale tricolore della Superlega di pallavolo è della Lube, che vince e annulla il primo match ball della Sir con la forza della disperazione di chi si trova spalle al muro. La squadra di Medei centra il successo con parziali di 25-19, 24-26, 25-19, 25-20.

Confronto tutto in salita per la Sir, che entra in partita solo a metà del secondo set. Senza battuta e con una ricezione che fatica a trovare la misura, impossibile arginare la Lube nel primo parziale. Sotto 16-19 nel secondo atto di gara4, prima Atanasijevic e poi Podrascanin riportano sotto la Sir, che con due attacchi di Atanasijevic e due di Russel pareggia a 22. L'ace di Anzani dà il 24-23 e il coraggio giusto a Perugia, che chiude 26-24 con Podrascanin.

Terzo set equilibrato e Sir in partita fino al 10-10 firmato da Atanasijevic al servizio, prima che il turno in battuta di Stankovic su Russell scavi il break decisivo, che Perugia non riesce più a colmare. Bernardi cerca certezze con Cesarini in seconda linea e qualcosa riesce a trovare, ma la Lube è troppo lanciata e chiude 25-19.

Sir costretta sempre a rincorrere anche nel quarto set, marchiato a fuoco nei momenti topici da Stankovic. Finisce 25-20.

La Lube tira un sospiro di sollievo e la Sir comincia già a pensare alla madre di tutte le partite. Domenica al PalaEvangelisti sarà uno spettacolo, un grande spettacolo a base di emozioni forti. I deboli di cuore sono avvisati.

IL TABELLINO

LUBE CIVITANOVA: Christenson 5, Sokolov 19, Cester 8, Stankovic 12, Juantorena 25, Kovar 5, Grebennikov (L); Sander 1, Candellaro, Marchisio. N.e. Casadei, Milan, Zhukouski. All. Medei

SIR CONAD: De Cecco 1, Atanasijevic 20, Anzani 7, Podrascanin 6, Russell 9, Zaytsev 9, Colaci (L); Berger 4, Cesarini, Shaw, Della Lunga. N.e. Ricci, Andric. All. Bernardi

ARBITRI: Puecher di Padova e Pasquali di Ascoli Piceno

PARZIALI SET: 25-19, 24-26, 25-19, 25-20

DURATA SET: 29', 36', 28', 29'

LE STATISTICHE COMPLETE DI GARA 4

SFOGLIA LA FOTOGALLERY DI ORESTE TESTA