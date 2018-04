Forte scossa di terremoto nella notte: 4.0 al confine Umbria-Marche

E' stata una scossa chiaramente avvertita in una vasta area del centro Italia quella che si è verificata nella notte del 4 aprile 2018 che ha destato forte preoccupazione ma per fortuna nessun danno. Si è verificata alle ore 4.19 con epicentro a Muccia, in provincia di Macerata, in un'area nelle vicinanze del confine tra Umbria e Marche.

In un primo momento l'intensità era stata valutata a magnitudo 4.2, ma poi l'Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) ha stimato l'intensità a 3.9 facendola ulteriormente risalire, dopo ulteriore aggiornamenti, a 4.0. Una magnitudo, così alta, comunque non si registrava, in quella zona, da diverso tempo. E la paura, soprattutto nelle località di Umbria e Marche adiacenti la fascia appenninica è stata tanta. La popolazione è stata svegliata in piena notte soprattutto nei Comuni di Muccia, Serravalle di Chienti, Camerino, Foligno, Gualdo Tadino, Nocera Umbra, Sellano, Visso, Ussita, Fiuminata.

Molte segnalazioni di cittadini che hanno avvertito il terremoto l'Ingv le ha raccolte anche da Perugia, Assisi, Ancona, Fabriano, Tolentino, Fermo e Ascoli Piceno.

Allertate anche le sedi regionali della Protezione civile. Non è stato comunque segnalato alcun danno di rilievo.

La scossa è stata seguita da ben 55 repliche (queste quelle registrate fino alle ore 8.41), tutte di lievissima entità: soltanto 4 infatti hanno raggiunto magnitudo 2.0 e nessuna ha superato magnitudo 2.3.

Nella stessa area altre due scosse, ma di magnitudo 3.2 erano state registrate anche 07.03 del 3 aprile e 2018 e alle 00.43 del 27 marzo 2018.