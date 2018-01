C'è il fiume da spostare: richiude l'ex Statale Valnerina

Da lunedì 15 gennaio 2018, per 15 giorni, l'Anas eseguirà una serie di lavori e di operazioni di spostamento definitivo del fiume Nera, lungo la ex strada statale 209 Valnerina, tra Umbria e Marche (tratto tra i Comuni di Visso e Preci). Qui infatti, il terremoto del 2016, deviò il corso del fiume facendogli invadere la carreggiata della strada e bloccando il transito fino all'ottobre scorso.

Per consentire gli interventi sarà temporaneamente richiuso il tratto di strada attualmente aperto secondo fasce orarie.



Per consentire lo svolgimento delle delicate operazioni - scrive Anas in una nota ai giornali , non compatibili con il transito dei veicoli, sarà necessaria la chiusura - in entrambe le direzioni - del tratto della ex statale in corrispondenza della frana; attualmente lungo la tratta il traffico è consentito in alcune fasce orarie.



Il completamento di questa fase dei lavori è previsto entro il 31 gennaio 2018.

