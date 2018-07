Varchi elettronici, cambia la segnaletica

Nei giorni scorsi personale del Comune di Gubbio è intervenuto per integrare alcuni pannelli della segnaletica verticale, fornita dalla ditta aggiudicataria della gara. L'integrazione si resa necessaria dato che i pannelli avrebbero potuto ingenerare confusione sull'accessibilità o meno nella Ztl, per alcune categorie di veicoli (precisamente motoveicoli e ciclomotori). Pertanto i proprietari di motoveicoli e ciclomotori che nel periodo dal 4 giugno al 23 giugno 2018 fossero risultati destinatari di sanzione per accesso abusivo alla Ztl, fanno sapere dalla polizia municipale, possono chiarire la propria posizione inviando una comunicazione apposita all'indirizzo di posta elettronica ztl@comune.gubbio.pg.it.