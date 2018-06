Istituto d'arte, i diplomati del 1968 insieme dopo cinquant'anni

Aneddoti, ricordi, risate e commozione a cinquant’anni dal diploma. E’ stata una giornata davvero speciale per un nutrito gruppo di diplomati del 1968 dell’Istituto statale d’arte di Gubbio, sezioni ceramica, tessitura e legno, che si sono ritrovati per celebrare insieme quel primo traguardo della vita. Tra loro: Armando Ardone, Leonello Marcheggiani, Rolando Morelli, Anna Rita Radicchi, Rosaria Ramacci, Girolamo Rogari, Rita Rogari, Isabella Sabbatini, Paris Volpi. Con loro anche alcuni professori dell’epoca: Valentino Biagioli, Aldo Curti, Giovanna Leonardi, Renata Pierucci, Giuseppe Sebastiani, Camillo Zepponi. E’ stata l’occasione per rivedere filmati, proiezioni delle partite di calcio tra studenti e ricordare la scuola di un tempo. A disposizione anche una raccolta di disegni e scritti grazie all’archivio di Paris Volpi, memoria storica della classe. Vera star della giornata la professoressa Renata Pierucci che dall’alto dei suoi 96 anni ha tenuto banco per tutto l’incontro. Un pranzo in amicizia per ricordare i bei tempi della scuola, nei giorni in cui i maturandi del 2018 stanno affrontando le loro prove. Simpatico fuori programma il passaggio a bordo del trenino della Gubbio express nel centro storico, salutato dal lancio di petali di fiori degli amici di via dei Consoli.