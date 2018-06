Banda di pendolari dei furti, fermato un albanese

Una vera e propria banda specializzata, armata di tecnologia fino ai denti, capace di rubare anche l'auto dotata dei più sofisticati sistemi d'allarme senza scasso, senza lasciare traccia. I ladri hanno agito nel territorio di Gubbio, ma i carabinieri agli ordini del capitano Zago sono stati più abili e hanno individuato i membri della banda. I ladri, sembra provenienti da Roma, hanno colpito in un locale di Gubbio. Arrivati dalla capitale con un'auto rubata, l'hanno nascosta in una zona vicino alla strada da dove fuggire indisturbati dopo il colpo. Servendosi di un'attrezzatura elettronica capace di copiare il codice di sicurezza, hanno rubato un'altra auto. Con quella sono arrivati al locale da ripulire. L'hanno aperto e hanno rubato una slot machine piena di soldi. L'hanno caricata e se ne sono andati senza lasciare traccia. Quindi hanno abbandonato l'auto, rubata a un eugubino, per fuggire. I carabinieri sono riusciti però a intercettare i balordi riuscendo a recuperare sia la macchina rubata che la slot machine. Poco dopo hanno arrestato uno dei malviventi, di nazionalità albanese e residente a Roma. Hanno sequestrato anche altro materiale, tra cui alcune apparecchiature elettroniche, ritenuto importante per cercare di risalire all'identità di tutti gli altri componenti della banda. La refurtiva è stata riconsegnata ai legittimi proprietari. Contestualmente i militari hanno allargato il raggio delle indagini per cercare di acquisire altri elementi utili per il lavoro investigativo, anche per individuare i responsabili di alcuni furti in abitazione messi a segno in precedenza in alcune zone della città come a Madonna del Ponte e a Torre dei Calzolari.