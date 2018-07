Musei aperti al migliore amico dell'uomo

Sea-Watch: la nostra nave ferma a Malta, impedito il soccorso

La Valletta (askanews) - La nave della Ong Sea-Watch è sottoposta a fermo, e non può lasciare il porto di Malta per effettuare le sue operazioni di soccorso in mare. A denunciare la situazione è la portavoce della Ong, Giorgia Linardi. "Sea-Watch ha ricevuto dall'autorità portuale di Malta comunicazione di non poter lasciare il porto, previsto per questa sera. Non abbiamo alcuna motivazione ...