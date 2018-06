Gli infortuni nel mondo dello sport

Sono tra i momenti più dolorosi che un atleta possa vivere, in senso fisico e figurato. Gli infortuni sono ciò che tutti gli sportivi del mondo cercano di evitare, ma anche una realtà che non si può ignorare e la cui eventualità non deve venire scartata. Bisogna sempre rimanere vigili ma senza farsi tenere a freno dalla paura. Esistono tanti tipi di infortuni e quello che è certo, per esperienza, racconti e storie ascoltate, è come un infortunio in qualche modo cambi inevitabilmente una carriera. La può tanto rovesciare a terra quanto far ripartire più forte di prima. Ogni anno il mondo dello sport, dati alla mano, produce oltre 300’000 infortunati. Prendiamo per esempio una storia che probabilmente non tutti conoscono, e nella storia dello sport ce ne sono a migliaia, di Franco Vannini, giocatore del Perugia, che infortunatosi nel 1979 contro l’inter non riuscì mai più a scendere in campo in incontri ufficiali. Succede abbastanza spesso che giocatori di diverse categorie a causa di infortuni si devono ritirare anticipatamente. Sono momenti spesso dolorosi, ai quali non si vorrebbe ma assistere, ma che purtroppo accadono. Talvolta, ci sono casi invece che permettono all’atleta di ritornare a giocare ad alti livelli. In questi casi, un infortunio può essere uno stimolo, e il grande campione sa di non doversi fare abbattere, perché con l’impegno e il lavoro sodo potrà ritornare a giocare. Possiamo definirla una sfida con se stessi e contro il caso, una battaglia da combattere per poter dimostrare ancora una volta la forza d’animo che spinge un atleta in quello che fa. In un sistema come quello dello sport, ossia un attività che è un enorme allegoria della vita, l’infortunio è il coefficiente X che per quanto dannoso e doloroso, da il brivido dell’incognita. Una componente della vita con la quale proprio, perché incalcolabile, bisogna fare i conti provando dapprima a prevenire tutelandosi, ma vivendola anche con la serenità dell’incertezza.