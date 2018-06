Ricomincio ... con lo sport!

Rimettersi in moto dopo una malattia non è sempre facile, sicuramente c’è bisogno di un periodo di riabilitazione nel quale ritrovare confidenza con il mondo. Ma quale potrebbe essere la strada giusta da percorrere?

Lo sport è la soluzione perfetta per tutti, sia per chi praticava attività motoria in precedenza sia per chi non l’ha mai praticata. Nel primo caso, ritornare a giocare o competere per la propria passione è una gioia unica; lo sport lega nella nostra mente il piacere a certe gestualità e praticare quelle movenze aiuta a far tornare il sorriso. Nel secondo caso, sono proprio i non praticanti che per primi si dovrebbero mettere in gioco se ne hanno la possibilità. Lo sport regala infatti momenti unici ad ognuno di noi e inoltre può aiutarci a ritrovare coordinazione con il nostro corpo.

L’attività sportiva può aiutare a fungere da riabilitazione, in molti casi viene suggerita anche a persone in età avanzata, figuriamoci quindi a chi deve riuscire a ritrovare consuetudine con certi gesti dopo un periodo di non attività. Non c’è da dimenticare però, come lo sport venga consigliato non solo per le caratteristiche legate al corpo e al movimento, ma anche per via della sua funzione sociale. Particolarmente gli sport di squadra permettono agevolmente il reinserimento in società. E solo chi davvero ha superato una malattia sa quanto aiuti il rimettersi in gioco e sfidare altre persone che non hanno dovuto attraversare le stesse traversie. Poter dire di giocarsela alla pari, risulta certamente molto gratificante. Oltretutto molte sedi dello sport non agonistico sono i luoghi migliori dove poter socializzare pacatamente in un contesto libero da ansie e pressioni.

In conclusione, lo sport risulta essere la perfetta pratica per ripartire a livello umano dopo una malattia. Se da una parte infatti può far ritornare a vivere grandi momenti a chi già lo praticava, l’attivitá sportiva può essere anche una scoperta per chi invece non ne ha mai fatta. Lo sport ancora una volta risplende a noi come la strada migliore per una vita più sana !