Rapina banca col taglierino e scappa

Colpo messo a segno in banca a Castel Ritaldi. Una rapina compiuta mercoledì mattina nei locali della succursale di Banca Intesa Sanpaolo in via della Repubblica a La Bruna. Stando a una prima ricostruzione un rapinatore solitario, un uomo con il volto travisato da un cappello, è entrato in anca e sotto la minaccia di un taglierino si è fatto consegnare i contanti. Una volta impossessatosi del bottino - si parla di circa 2mila di euro ma la stima esatta è in corso di quantificazione - il bandto è fuggito via a piedi. Una rapina lampo, che seppur durata pochi istanti, ha spaventato i dipendenti che si trovavano al lavoro. Sul posto i carabinieri che hanno avviato indagini per risalire al malvivente. Non si esclude, anzi è probabile, che ad attendere il bandito ci fossero dei complici con un'auto lasciata a debita distanza per non dare troppo nell'occhio