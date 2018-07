Ragazzi aggrediti da un gruppo di coetanei stranieri

Stavano prendendo lo scooter per tornarsene a casa, quando alcuni giovani sono piombati alle loro spalle e li hanno aggrediti. Provvidenziale l’arrivo della vigilanza che è riuscita a fermare un paio degli aggressori. Poi è arrivata la polizia che ha invitato i due ragazzi di Foligno a farsi medicare.

Episodio di violenza accaduto nella notte fra mercoledì e giovedì 19 luglio a San Giovanni Profiamma dove si sta svolgendo la Sagra della Rocciata. “Sono arrivati alle nostre spalle – ha raccontato uno dei ragazzi aggrediti alla polizia - noi non li avevamo mai visti. Non capiamo il motivo di quell’aggressione”.

Fatto sta che il gruppetto di ragazzi stranieri, come hanno raccontato i folignati, senza alcun motivo conosciuto, ha cominciato a sferrare colpi impugnando dei tubi e anche prendendo a pugni due dei giovani folignati: uno dei due aveva indossato già il casco e ha preso un colpo sulla spalla, l’altro, invece, è stato colpito alla testa. Provvidenziale l’intervento degli uomini della security che hanno bloccato tutti e chiamato la polizia. Gli agenti del Commissariato di Foligno hanno preso le generalità di tutti i ragazzi. Poi hanno invitato i due giovani feriti (poco più che maggiorenni, 19 anni, come il resto degli amici folignati) a farsi medicare. Entrambi gli aggrediti sono, quindi, andati al pronto soccorso: il giovane con il casco è stato dimesso subito dopo ed è tornato a casa con il padre. L’altro è stato trattenuto tutta la notte per monitorare il colpo ricevuto alla testa. Ma per entrambi la prognosi parla di lesioni lievi. I ragazzi folignati hanno riferito di aver sentito uno dei giovani, a quanto pare albanesi, che si sarebbe giustificato con uno steward dicendo che non erano loro ragazzi che cercavano, ma altri, riferendosi, probabilmente, ad un’altra lite che, si dice, sia accaduta poco prima. Il gruppo, come hanno raccontato i giovani folignati, era composto da 6/7 elementi. Le famiglie dei giovani aggrediti, in mancanza di una diagnosi con lesioni importanti perseguibile d’ufficio, provvederanno a presentare una querela.