Errori sulle pensioni, già recuperati 35mila euro

Assegni familiari non concessi, errori sulla pensione, quattordicesime “negate” e questionari sulle problematiche da affrontare sul versante sanità: pensionati all’attacco e pronti a far valere i loro diritti per poter riavere cifre anche importanti che vengono loro sottratte per cavilli burocratici. Cifre che vanno da 100 a 2mila euro o di quattordicesime che superano anche i 500 euro. Sono queste le principali problematiche che gli anziani si trovano ad affrontare in questo periodo e che sono affiancati in questa battaglia dallo Spi Cgil. “Abbiamo fatto recuperare ai pensionati già 35mila euro - spiega Bernardo Baroni, segretario Spi-Cgil – ma abbiamo appena iniziato”.

Servizio completo nell'edizione del 19 luglio 2018 del Corriere dell'Umbria