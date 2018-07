Intossicata dal botulino, ricoverata in rianimazione

E' ricoverata in rianimazione, all'ospedale San Giovanni Battista di Foligno, una folignate di 78 anni per intossicazione da botulino. Le sue condizioni, seppur gravi, sono al momento stabili. I medici dell'ospedale hanno effettuato analisi e inviato i campioni biologici all’Istituto superiore di sanità. La donna comunque starebbe comunque rispondendo alle cure a cui è stata sottoposta, secondo i vertici sanitari della Usl Umbria 2. La 78enne folignate, stando a quanto ricostruito, avrebbe consumato cibi sott’olio, confezionati in casa. Poi aveva iniziato a sentirsi male qualche giorno fa: spossatezza, nausea, vomito, fino ad arrivare a sintomi più gravi che hanno imposto l’immediato ricovero in ospedale. I sintomi, solitamente, si manifestano molto rapidamente, generalmente tra le 12 e 36 ore, mentre trattamento della tossina botulinica è possibile solo con la somministrazione di un’antitossina nelle prime ore dalla comparsa dei sintomi. In genere il recupero è molto lento.