Pizzicato in stazione su una bici rubata

La Polfer di Foligno ha denunciato un marocchino di 20 anni per ricettazione. E' stato il fiuto degli agenti della sezione folignate a far finire nei guai lo straniero che si era presentato alla stazione con una bici rubata. Il ventenne, stando a quanto ricostruito dalla Polfer, è entrato nello scalo folignate per chiedere informazioni sugli orari dei treni rivolgendosi proprio a un poliziotto della Polfer. L’agente, insospettito, con l’ausilio dei colleghi, ha avviato le indagini che hanno permesso di riscontrare che la bicicletta utilizzata dal giovane era stata rubata, alcuni giorni prima, ad una folignate in centro che poi aveva sporto denuncia ai vigili urbani. Dagli accertamenti è emerso che in passato l'uomo si era reso responsabile del furto di un'altra bici, in quel caso a Bevagna. Il mezzo è stato riconsegnato alla legittima proprietaria.