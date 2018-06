Pizzicato con la droga negli slip finisce in manette

E' finito agli arresti domiciliari un 24enne residente a Bevagna, pizzicato dai carabinieri con la droga. Il giovane è stato notato aggirarsi con fare sospetto nel centro storico, colmo di turisti in occasione del “Mercato delle Gaite”. I militari, che stavano svolgendo servizi di prevenzione, si sono insospettiti e o hanno fermato per un controllo. Il ragazzo è apparso subito nervoso tanto da abbozzare un tentativo di fuga, risultato vano. Bloccato e condotto in caserma è stato trovato in possesso di 22 grammi di hashish suddiviso in 12 dosi, tutto nascosto negli slip. Lo stupefacente sequestrato, analizzato nel laboratorio Lass del Comando Provinciale di Perugia, è risultato di ottima qualità. Il ragazzo deve risposndere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.