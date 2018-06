Ruba cellulare al capotreno, denunciato minorenne

Ruba il telefono cellulare del capotreno, individuato e denunciato dalla Polfer di Foligno. L'episodio è avvenuto su un convoglio della tratta Perugia Foligno. Secondo quanto ricostruito dagli agenti un ragazzo di 17 anni, di origine magrebina e residente nel comprensorio perugino, è riuscito a impossessarsi del cellulare del capotreno in servizio per poi nasconderlo, insieme agli auricolari, nei pantaloni. L'immediata segnalazione del dipendente di Trenitalia ha fatto scattare gli accertamenti degli agenti della Polfer folignate. E così a stretto giro il giovane è stato rintracciato, identificato e denunciato alla Procura per i minorenni di Perugia per l’ipotesi di reato di furto aggravato. Il telefono cellulare è stato restituito al legittimo proprietario. Per il ragazzo inoltre scatterà anche una sanzione, come da regolamento ferroviario, in quanto non era in possesso del biglietto di viaggio.