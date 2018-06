Disoccupazione ancora ad alti livelli

"I dati elaborati dall’Istat, relativi all'intero 2017, sui sistemi locali del lavoro sono un'ulteriore conferma - dopo le analisi della Banca d’Italia e lo stesso rapporto dell’Ires/Cgil dell’Umbria e della Toscana - di quanto in profondità abbia scavato la recessione economica e sociale che ha colpito la nostra regione". A dirlo è il presidente dell'Ires Mario Bravi analizzando gli ultimi dati Istat. "I sistemi locali del lavoro (14 in Umbria) che spesso non coincidono con i confini istituzionali, indicano l’omogeneità dei bacini di lavoro e, nella comune difficoltà dell’Umbria, danno il senso anche delle differenze territoriali che sembrano essersi allargate. Non è un caso che il più alto tasso di disoccupazione si registri nella fascia appenninica, dopo la drammatica crisi della ex Antonio Merloni di Gaifana, con un 11,4% e poi nei SLL di Gubbio (11,3%) e Gualdo Tadino (11,3%). Inoltre, le tante crisi aziendali apertesi recentemente nello Spoletino - continua Bravi - spiegano il 10,9% in quel territorio. Alta la disoccupazione anche nel SLL di Perugia con 12.100 disoccupati e un tasso del 10,4% (era del 4,6% nel 2007) e nel SLL di Terni con 8.400 disoccupati e un tasso del 11,1% (era del 5% nel 2007). Il dato quantitativo su cui si è soffermata l’Istat non rende però pienamente il senso delle difficoltà del lavoro, perché ad esso va aggiunto quello sulla qualità del lavoro. Qui è l’Inps a dirci che le assunzioni a tempo indeterminato sono inferiori al 20% e che le cessazioni sono superiori alle attivazioni".