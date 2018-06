Ex Pozzi, boccata d'ossigeno per i lavoratori

Via libera alla cassa integrazione straordinaria per gli operai di Ims (ghisa) e Isotta Fraschini (alluminio) fino all’udienza già fissata in autunno. E Gianfranco Castiglioni, l’ex patron delle due fabbriche, rinviato a giudizio per maxi frode. Queste le due novità arrivate dal ministero dello Sviluppo economico e dal tribunale di Varese che hanno segnato la giornata di giovedì 14 giugno dei 180 operai (erano 300 all’inizio della crisi) del polo metallurgico di Santo Chiodo, su cui occorre trovare un investitore entro ottobre per evitare il fallimento.

In particolare, come confermato dal commissario Simone Manfredi, il Mise ha dato copertura finanziaria all’ammortizzatore sociale, esaurito il 31 ottobre scorso per gli operai di Isotta e il 2 marzo scorso per i colleghi di Ims, che col via libera del ministero si preparano a una boccata d’ossigeno che l’Inps dovrebbe somministrare entro la fine di giugno. La cassa integrazione, poi, assicurerà un reddito ai lavoratori fino al 4 ottobre, accompagnandoli così fino al giorno esatto in cui è fissata l’udienza davanti al giudici del tribunale di Spoleto. In aula sono attesi i commissari della ex Pozzi e i funzionari ministeriali che seguono la procedura, tutti chiamati a riferire lo stato dell'arte delle trattative finalizzate alla cessione di Ims e Isotta. Manifestazioni di interesse nei mesi ne sono arrivati, ma a mancare è l’offerta vincolante d’acquisto, che se non arriverà entro il 4 ottobre potrebbe far scattare la revoca della procedura di amministrazione straordinaria aperta nel 2014 e avviare l'ex Pozzi al fallimento.