L'Umbria dell'arte conquista la vetta

Guida, vola e naviga: in arrivo il kit veicoli di Nintendo Labo

Milano, (askanews) - Afferrare un volante per guidare un'auto, passare alla cloche di un aereo e subito dopo ai comandi di un sottomarino: Nintendo riaccende la fantasia col nuovo kit veicoli di Nintendo Labo per la console Switch. L'ultimo arrivato della linea che mescola un gioco vecchio stile come le costruzioni fai da te con la tecnologia comprende il materiale necessario per costruire ...