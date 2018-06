Una Sagra musicale di Guerra e Pace

Una Sagra monumentale capace di mostrare tutto il suo valore di patrimonio storico e vivo della città e del territorio. E’ così che organizzatori, istituzioni e il direttore artistico Alberto Batisti connotano la 73esima edizione della Sagra musicale che si terrà dal 13 al 22 settembre 2018 a Perugia, Assisi, Montefalco, Torgiano e Panicale. La nuova edizione si porta dietro una dedic particolare ad Aldo Capitini, nel cinquantenario della morte, e rilancia così il suo messaggio di pace e non violenza.

Guerra e pace è il titolo dell’edizione 2018 che include la quarta edizione del premio Siciliani riservato ai compositori di musica sacra. Presidente della giuria quest’anno sarà Salvatore Sciarrino. A fare da filo conduttore del concorso e della programmazione del cartellone c’è un particolare frammento del Gloria: “Et in terra pax hominibus bonae voluntatis” scelto dal cardinale Ravasi. E come rimando a segnare la rotta, Batisti cita anche Wilfred Owen: “All poet con do today is warm, Tutto ciò che un poeta può fare oggi è mettere in guardia”.

Un percorso ambizioso, dunque, che il 14 settembre a San Pietro si declina nella Missa in tempore belli a cura del St. Jacob’s Chamber Choir di Stoccolma e l’orchestra da Camera di Perugia. Un abbrivio preceduto dall'anteprima del 9 settembre a Norcia con il concerto dell’orchestra di piazza Vittorio e dalla Mezzanotte bianca delle bande il 13 settembre a Perugia. L’impresa più ambiziosa ma anche più significativa del festival è comunque l’esecuzione del War requiem (21 settembre in cattedrale a Perugia) con direttore Jonathan Webb e solisti Mark Milhofer e Dominik Koninger. Generi musicali meno praticati dalla Sagra trovano spazio a San Bevignate dove il 16 settembre alle 21 si ascolterà l’intensità del genere balcanico con Damir Imamovic e il suo tambur, liuto a manico lungo. Da non perdere a Montefalco (sempre il 16 settembre ma alle 17) le tre sonate di Debussy su voce recitante di Maddalena Crippa. La rassegna, che comprende anche la mostra fotografica di Adriano Scognamillo, si chiude il 22 settembre alle 21 in cattedrale con l’esecuzione della Nona sinfonia di Beethoven a cura del coro dell’accademia nazionale di Santa Cecilia e dell’orchestra Haydn di Bolzano e Trento.