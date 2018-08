Gli punta una pistola in testa e lo rapina

Gli puntano una pistola alle tempie e lo rapinano. In mezzo alla strada. Paura lungo la Bazzanese dove uno spoletino di 89 anni al volante di un’auto è stato fermato da una famiglia a bordo di un altro veicolo, che lo ha superato per poi fargli cenno di accostare. Dall’auto è scesa una donna di mezza età che avvicinandosi ha chiesto, molto cortesemente e di certo senza destare sospetti, indicazioni per raggiungere Spoleto, convincendo di fatto il poveretto a scendere dall’abitacolo. Una volta a tu per tu con l’anziano, però, la donna avrebbe estratto dalla tasca del suo vestito una pistola e l’ha puntata alla testa dell’anziano. L’arma potrebbe essere giocattolo oppure una scacciacani, ma naturalmente è stata più che sufficiente a terrorizzare lo spoletino solo in mezzo alla strada, che si è quindi limitato a eseguire gli ordini della rapinatrice, che avrebbe agito a volto scoperto. La donna con molta dimestichezza, probabilmente si tratta di una professionista del crimine, ha estratto il portafogli dalla tasca dell’89enne, impossessandosi del centinaio scarso di euro che aveva con sé, dopodiché gli ha anche strappato la catenina d’oro che aveva al collo. Impietrito l’anziano non ha protestato, né fiatato e molto rapidamente la bandita è risalita nell’auto con cui era arrivata per poi dileguarsi.